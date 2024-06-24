Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Севастополе после ракетного удара ВСУ. Он отметил, что причастность США к такому обстрелу не останется без внимания. По словам Пескова, вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий.

Днем 23 июня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS. Четыре из них были сбиты ПВО, пятая после ликвидации отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города. Известно, что в больницах находятся 82 человека, из которых 27 детей. Общее число тех, кто получил травмы при ракетном ударе ВСУ по Севастополю, выросло до 153 человек.

Что известно о состоянии пострадавших? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

