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24 июня, 12:30

Политика

Песков: недружественные страны не выразили соболезнования после теракта в Севастополе

Песков: недружественные страны не выразили соболезнования после теракта в Севастополе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна недружественная страна не направила телеграмм со словами соболезнования в связи с терактом в Севастополе.

Кроме того, Песков отметил, что вовлеченность США в действия в результате которых гибнут россияне, будет иметь последствия. Также он рассказал, что Россия проверит данные о поставке боеприпасов из Сербии на Украину.

Еще Песков напомнил, что мирное предложение Владимира Путина по решению украинского вопроса остается в силе.

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