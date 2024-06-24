Песков: недружественные страны не выразили соболезнования после теракта в Севастополе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни одна недружественная страна не направила телеграмм со словами соболезнования в связи с терактом в Севастополе.

Кроме того, Песков отметил, что вовлеченность США в действия в результате которых гибнут россияне, будет иметь последствия. Также он рассказал, что Россия проверит данные о поставке боеприпасов из Сербии на Украину.

Еще Песков напомнил, что мирное предложение Владимира Путина по решению украинского вопроса остается в силе.