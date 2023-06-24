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24 июня, 17:00

Общество

Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

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Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

За такое нарушение гражданам теперь грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 30 суток. Должностным лицам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или арест на тот же срок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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