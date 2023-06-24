Путин подписал закон об аресте на 30 суток за нарушение режима военного положения

Владимир Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

За такое нарушение гражданам теперь грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или арест на срок до 30 суток. Должностным лицам грозит штраф от одной до двух тысяч рублей или арест на тот же срок.

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