Новости последнего часа: Песков назвал абсурдом обвинения в адрес РФ по катастрофе Boeing

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдным сам факт вынесения вердикта ПАСЕ о виновности России в катастрофе малайзийского Boeing.

В России скоро могут ввести уголовную ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. Ранее Владимир Путин поручил МВД провести работу по предупреждению и отвращению от незаконной деятельности по распространению информации о наркотических средствах.

В Турции арестовали обвиняемого в поджоге леса, который привел к крупному природному пожару. Об этом заявили СМИ.