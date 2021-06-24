Песков прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что если человек работает в сфере услуг, то он должен привиться. А если не хочет, он может уволиться.

По мнению Дмитрия Пескова, человек, который отказывается прививаться, может искать работу в тех областях, где не предусмотрена обязательная вакцинация.

А в сферах, где много контактов с людьми, непривитый человек во время пандемии коронавируса представляет угрозу для других, подчеркнул представитель Кремля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.