Кабмин выделит 10 млрд рублей на выплаты беременным

Правительство выделит на выплаты беременным в трудной финансовой ситуации, которые встали на учет на раннем сроке, еще 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Пособие будут выплачивать с 1 июля. До рождения ребенка каждый месяц женщина сможет получать примерно 6,3 тысячи рублей. Итоговая сумма зависит от региона.

В этом году поддержку получат более 400 тысяч беременных. Также финансово помогут малообеспеченным родителям-одиночкам. На это выделили более 36 миллиардов рублей. Пособия рассчитаны на тех, кто воспитывает детей от 8 до 17 лет. Оформить можно будет с 1 июля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.