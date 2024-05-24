Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

На пресс-конференции в Минске Владимир Путин заявил, что легитимный президентский срок Владимира Зеленского подошел к концу. По его мнению, главной целью конференции, которая должна пройти в Швейцарии, является подтверждение спонсорами киевского режима законности действующего главы Украины.

При этом президент России выразил надежду на то, что мирные переговоры с легитимными властями Украины будут возобновлены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.