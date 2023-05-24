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Новости

24 мая, 18:30

Политика

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Новости часа: москвичей предупредили о тумане в ночь на 25 мая

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Новости часа: реконструкция Центра театра и кино на Поварской завершится в 2024 году

Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Путин заявил о росте нестабильности в мире

Новости часа: Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью спецоперации

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область 26 мая – Песков

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Онлайн-покупка авиабилетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом свидетельствуют данные исследования Роскачества.

Законопроект о треш-стриминге может быть скоро внесен в Госдуму. Распространение в Сети материалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью, ранее предложили сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

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