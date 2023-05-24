Новости часа: Песков заверил, что РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. РФ будет выполнять обязательства по защите Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Онлайн-покупка авиабилетов ночью обходится дешевле, чем днем. Об этом свидетельствуют данные исследования Роскачества.

Законопроект о треш-стриминге может быть скоро внесен в Госдуму. Распространение в Сети материалов с изображением деяний, совершенных с особой жестокостью, ранее предложили сделать отягчающим обстоятельством при совершении преступления.