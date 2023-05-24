Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса – Путин

Децентрализация валют будет способствовать деполитизации процесса. Об этом заявил Владимир Путин.

По словам российского лидера, мировая экономика только выиграет от формирования децентрализованной международной финансовой системы. При этом России удается не только адаптироваться, но и стать одним из лидеров процесса перемен в сфере международных финансов.

Путин также заявил, что Россия рассчитывает на скорейшее завершение подготовки документов по маршруту "Север-Юг". По словам президента, Москва всегда добросовестно подходит к взаимодействию с другими странами, строго выполняет взятые на себя обязательства.