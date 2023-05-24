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Общество

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

Путин утвердил выплаты в 5 млн рублей семьям погибших в зоне СВО сотрудников МЧС

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Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России вводят единовременные выплаты семьям в размере пяти миллионов рублей в случае смерти сотрудников МЧС в зоне спецоперации. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Эти средства родственники погибших смогут получить в том числе, если сотрудник федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований получил на территории проведения спецоперации травму или увечье, которая стала причиной смерти.

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властьобществовидеоРоман Карлов
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