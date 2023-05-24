Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине

В Кремле прокомментировали видео от Минобороны России, на котором зафиксирована техника диверсантов, действовавших в Белгородской области. На кадрах видно, что удары по вражеской технике были очень мощными. На записи показаны полностью разбитые боевые машины и пикапы, в том числе иностранного производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона, исходя из все большей вовлеченности западных стран в ситуацию на Украине, делает соответствующие выводы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.