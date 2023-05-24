Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Политика

Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Песков заявил, что РФ делает выводы из вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Путин заявил о росте нестабильности в мире

Новости часа: Путин заявил, что Россия переживает нелегкие времена

Путин заявил о стремлении России прекратить войну с помощью спецоперации

Путин может обсудить с Совбезом атаку диверсантов на Белгородскую область 26 мая – Песков

Новости часа: около 100 человек вывезли с Белгородской области, куда зашла украинская ДРГ

Путин проведет церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля 23 мая

Медведев высказал мнение об украинских диверсантах в Белгородской области

Новости часа: Песков прокомментировал деятельность украинских боевиков против РФ

Путин не планирует провести экстренное совещание из-за событий в Белгородской области

В Кремле прокомментировали видео от Минобороны России, на котором зафиксирована техника диверсантов, действовавших в Белгородской области. На кадрах видно, что удары по вражеской технике были очень мощными. На записи показаны полностью разбитые боевые машины и пикапы, в том числе иностранного производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона, исходя из все большей вовлеченности западных стран в ситуацию на Украине, делает соответствующие выводы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика