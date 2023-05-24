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Политика

Путин заявил о росте нестабильности в мире

Путин заявил о росте нестабильности в мире

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В Подмосковье проходит 11-я Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. К ее участникам обратился Владимир Путин.

Он заявил, что обстановка в мировом сообществе становится все менее стабильной, в данный момент можно наблюдать новые очаги напряженности. По словам президента, подобную ситуацию можно заметить в самых разных регионах. Там, отметил Путин, расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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