Путин поручил обеспечить необходимый объем железнодорожных перевозок на юг России

Владимир Путин поручил обеспечить бесперебойные ж/д перевозки на черноморские курорты в условиях закрытых аэропортов.

В России нет оснований для паники по поводу оспы обезьян. Случаев не обнаружено, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Кабмин создаст условия для российского аналога иностранных магазинов приложений, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.