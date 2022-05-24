Правительство разрешит ТЦ досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, ушедшими из РФ

Правительство разрешит ТЦ досрочно расторгать аренду с магазинами компаний, которые ушли из РФ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

План первоочередных мер в экономике пополнили 23 пункта, сообщил кабмин.

Возвращенные из Лондона экспонаты "Фаберже" снова можно увидеть в Оружейной палате.

