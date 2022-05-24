ТЦ смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран

Собственники торговых центров смогут досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных стран. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

После приостановки работы в России некоторые иностранные компании не освободили помещения. При этом перестали платить за аренду, в результате чего собственники начали терпеть убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

