Песков не стал давать оценку ситуации с самолетом Ryanair

13:30
В Кремле не комментируют инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Дмитрий Песков заявил, что в этом должны разбираться международные авиационные власти согласно действующим правилам.
Тем временем специалисты заявляют, что ситуация может повлиять на сотни тысяч пассажиров. Если европейские страны решат не использовать воздушное пространство над Белоруссией, возможно, вырастет и цена авиабилетов, сообщает Bloomberg.
23 мая лайнер компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Уточнялось, что Афины и Вюльнюс сами попросили Минск принять самолет. Позже стало известно, что на борту находился основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали после посадки.
В октябре 2020 года суд Центрального района Минска признал канал и его логотип Nexta экстремистскими материалами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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