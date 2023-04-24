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Новости

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Общество

Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний

Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Путин поручил обеспечить равные условия для тех, кто сражается за Россию

Владимир Путин встретился с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится

Новости часа: Мишустин рассказал о преференциях при строительстве жилья в Крыму

Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" получат 1 млн рублей

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фактически из России ушли только 120 из 1 400 иностранных компаний. Остальные остались и не хотят уходить, заявил Дмитрий Песков.

Житель Донецка пострадал в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил мэр города.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась среди детей от 3 до 6 лет. Это данные Роспотребнадзора.

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