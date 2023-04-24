18:45Общество
Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фактически из России ушли только 120 из 1 400 иностранных компаний. Остальные остались и не хотят уходить, заявил Дмитрий Песков.
Житель Донецка пострадал в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил мэр города.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась среди детей от 3 до 6 лет. Это данные Роспотребнадзора.