Новости часа: Песков заявил, что Россию покинуло только 120 из 1 400 иностранных компаний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Фактически из России ушли только 120 из 1 400 иностранных компаний. Остальные остались и не хотят уходить, заявил Дмитрий Песков.

Житель Донецка пострадал в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщил мэр города.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве снизилась среди детей от 3 до 6 лет. Это данные Роспотребнадзора.