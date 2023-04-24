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Политика

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Путин поручил обеспечить равные условия для тех, кто сражается за Россию

Владимир Путин встретился с первым зампредседателя Совета Федерации Андреем Турчаком

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится

Новости часа: Мишустин рассказал о преференциях при строительстве жилья в Крыму

Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" получат 1 млн рублей

Новости часа: процедура банкротства для пенсионеров и семей с детьми в РФ будет упрощена

Линия НАТО по Украине доказывает верность решения Путина о начале СВО – Песков

Владимир Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Новости часа: ﻿Путин заявил о важности помощи семьям участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал предложение о выравнивании денежного довольствия военнослужащих. Президент заявил, что стране неважно, к какой категории относится этот человек.

Деньги, собранные благотворительными фондами на фестивале "Пасхальный дар", пойдут нуждающимся. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЕС уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

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