Новости часа: Путин поддержал выравнивание денежного довольствия участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поддержал предложение о выравнивании денежного довольствия военнослужащих. Президент заявил, что стране неважно, к какой категории относится этот человек.

Деньги, собранные благотворительными фондами на фестивале "Пасхальный дар", пойдут нуждающимся. Об этом рассказал Сергей Собянин.

ЕС уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.