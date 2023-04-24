Мишустин заявил, что победители конкурса "Учитель года России" получат 1 млн рублей

В правительстве рассказали о том, сколько составят выплаты победителям и призерам конкурса "Учитель года России". Михаил Мишустин с 2023 года анонсировал по миллиону рублей за первое место и по 500 тысяч – для призеров.

Ежегодно в регионах для учителей, воспитателей, директоров школ, мастеров и других специалистов в области просвещения проводятся всероссийские профессиональные конкурсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.