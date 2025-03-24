Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

В Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США по возобновлению черноморской инициативы, предложенной ранее американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, основная тема обсуждения – безопасность судоходства, однако на повестке дня также невыполненные обязательства со стороны партнеров по предыдущему соглашению.

Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.