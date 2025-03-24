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24 марта, 13:30

Политика

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

Песков рассказал, что переговоры РФ и США касаются безопасности судоходства в Черном море

В Кремле и Минобороны прокомментировали атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ

Путин прокомментировал возвращение иностранных компаний на российский рынок

Мишустин заявил о необходимости ускоренного развития инфраструктуры в регионах

Песков сообщил, что переговоры Путина и Трампа пройдут по обоюдной инициативе

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Путин и Трамп обсудят вопросы контроля над территориями и АЭС на Украине

Кремль официально подтвердил, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится 18 марта

Песков заявил, что идет подготовка в телефонному разговору Путина и Трампа

В Эр-Рияде начались переговоры между Россией и США по возобновлению черноморской инициативы, предложенной ранее американским президентом Дональдом Трампом. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, основная тема обсуждения – безопасность судоходства, однако на повестке дня также невыполненные обязательства со стороны партнеров по предыдущему соглашению.

Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Подробнее в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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