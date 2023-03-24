Новости часа: в Кремле высказались о найденном у "Северного потока – 2" объекте

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Найденный у "Северного потока – 2" объект может иметь отношение к теракту. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москвичам рекомендовали в час пик пересесть на общественный транспорт. Движение уже затруднено, сообщил ЦОДД.

Штормовое предупреждение объявили в Московском регионе из-за половодья. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.