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24 февраля, 23:15

Политика

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов

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Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Глава государства подчеркнул, что России необходимо к 2030 году выстроить полный цикл от разработки таких месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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