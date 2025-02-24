Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов.

Глава государства подчеркнул, что России необходимо к 2030 году выстроить полный цикл от разработки таких месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции.

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