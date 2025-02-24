24 февраля, 23:15Политика
Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов
Владимир Путин провел совещание по развитию отрасли редкоземельных металлов.
Глава государства подчеркнул, что России необходимо к 2030 году выстроить полный цикл от разработки таких месторождений до выпуска высокотехнологичной продукции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Путин допустил сотрудничество с США по редкоземельным металлам в новых регионах РФ
- Путин призвал наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов