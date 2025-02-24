24 февраля, 23:15Политика
Путин заявил, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности
РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако эта страна не должна использоваться как враждебный плацдарм. Об этом рассказал Владимир Путин.
Москва заинтересована в том, чтобы в конечном счете Украина стала дружественным соседним государством.
Кроме того, Москва готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, уточнил президент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.