Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 23:15

Политика

Путин заявил, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности

Путин заявил, что РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности

Путин призвал наладить в РФ полный цикл переработки редкоземельных металлов

При назначении соцконтракта в России больше не будут учитывать детские пособия

В Кремле заявили о стабилизирующей силе отношений КНР и России

Песков сообщил, что МИД России представит детали переговоров РФ и США

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества

Песков рассказал, что ничто не должно помешать воле Путина и Трампа

В Кремле вручили государственные награды Героям России

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

РФ ничего не имеет против сохранения украинской государственности, однако эта страна не должна использоваться как враждебный плацдарм. Об этом рассказал Владимир Путин.

Москва заинтересована в том, чтобы в конечном счете Украина стала дружественным соседним государством.

Кроме того, Москва готова предложить сотрудничество США по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии, уточнил президент. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика