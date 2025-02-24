В Кремле заявили о стабилизирующей силе отношений КНР и России

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. В Кремле заявили, что отношения РФ и Китая являются стабилизирующим фактором в мировых делах. Об этом стало известно после телефонного разговора Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме того, президент России сообщил китайскому лидеру о контактах РФ и США. Си Цзиньпин выразил поддержку такому диалогу.

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