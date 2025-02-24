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24 февраля, 13:15

Политика

Песков сообщил, что МИД России представит детали переговоров РФ и США

Песков сообщил, что МИД России представит детали переговоров РФ и США

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что всю конкретную информацию о предстоящих переговорах между Россией и США на уровне экспертов предоставит российский МИД. Песков отметил, что Москва замечает попытки Вашингтона разобраться в причинах украинского конфликта и надеется, что это поможет в поиске решения проблемы.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что США переформатируют свои отношения с Россией, что, по мнению российских властей, может способствовать улучшению диалога. В связи с этим Москва ожидает от Вашингтона глубокого анализа причин конфликта, к чему Россия пыталась обратить внимание европейских стран и предыдущей администрации США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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