Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что всю конкретную информацию о предстоящих переговорах между Россией и США на уровне экспертов предоставит российский МИД. Песков отметил, что Москва замечает попытки Вашингтона разобраться в причинах украинского конфликта и надеется, что это поможет в поиске решения проблемы.

Кроме того, пресс-секретарь рассказал, что США переформатируют свои отношения с Россией, что, по мнению российских властей, может способствовать улучшению диалога. В связи с этим Москва ожидает от Вашингтона глубокого анализа причин конфликта, к чему Россия пыталась обратить внимание европейских стран и предыдущей администрации США.

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