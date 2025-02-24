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24 февраля, 12:45

Политика

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

Песков заявил, что в России видят стремление США понять причины конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва видит стремление Вашингтона понять причины конфликта на Украине и верит, что это поможет его урегулированию.

Кроме того, Песков заявил, что Евросоюз, в отличие от США, заинтересован в продолжении вооруженного конфликта. Свидетельство тому – принятие 16-го пакета санкций против России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
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