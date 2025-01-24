24 января, 21:00Общество
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января
Владимир Путин заявил, что Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов.
Семнадцать компаний получили статус резидентов "Технополиса Москва" за 2024 год. Это дает возможность вкладывать заработанное в развитие высокотехнологичного производства.
Апрельская погода сохранится в Москве до конца января, рассказали в Гидрометцентре РФ. По словам синоптиков, в последний раз подобное случалось больше ста лет назад.
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