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24 января, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 24 января

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

Путин заявил, что МГУ должен развивать преподавателей

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе

Песков заявил, что Кремль не видит ничего нового в санкциях против России

Путин заявил, что социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 9,5%

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили возможные контакты с США по конфликту на Украине

Владимир Путин заявил, что Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов.

Семнадцать компаний получили статус резидентов "Технополиса Москва" за 2024 год. Это дает возможность вкладывать заработанное в развитие высокотехнологичного производства.

Апрельская погода сохранится в Москве до конца января, рассказали в Гидрометцентре РФ. По словам синоптиков, в последний раз подобное случалось больше ста лет назад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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