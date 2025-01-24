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24 января, 21:15

Политика

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

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Владимир Путин присвоил звание заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву за "заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу". Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также глава государства присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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