Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ Владимиру Соловьеву

Владимир Путин присвоил звание заслуженного журналиста РФ председателю Союза журналистов России Владимиру Соловьеву за "заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу". Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Также глава государства присвоил режиссеру и продюсеру Тиграну Кеосаяну почетное звание заслуженного артиста РФ.

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