Владимир Путин прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа, подтвердив возможность переговоров с ним по вопросу Украины. Российский лидер отметил готовность обсуждать все направления, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

Путин подчеркнул, что главной преградой на пути к диалогу остается запрет на переговоры, введенный киевским режимом. Он выразил надежду, что международные спонсоры Киева смогут повлиять на украинское руководство, чтобы отменить этот запрет. По его словам, это ключевой шаг для начала конструктивного диалога.

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