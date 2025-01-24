Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 18:30

Политика

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом по Украине

Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

Откачку мазута из танкера "Волгонефть-239" завершат на следующей неделе

Песков заявил, что Кремль не видит ничего нового в санкциях против России

Путин заявил, что социальные выплаты и пособия в России проиндексируют на 9,5%

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили возможные контакты с США по конфликту на Украине

Россия стала главным поставщиком природного газа в Китай

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеоразговор

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с предстоящей инаугурацией

Владимир Путин прокомментировал последние высказывания президента США Дональда Трампа, подтвердив возможность переговоров с ним по вопросу Украины. Российский лидер отметил готовность обсуждать все направления, представляющие взаимный интерес для обеих стран.

Путин подчеркнул, что главной преградой на пути к диалогу остается запрет на переговоры, введенный киевским режимом. Он выразил надежду, что международные спонсоры Киева смогут повлиять на украинское руководство, чтобы отменить этот запрет. По его словам, это ключевой шаг для начала конструктивного диалога.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
властьполитикавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика