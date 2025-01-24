Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

Владимир Путин заявил, что Московский государственный университет должен активно участвовать в профессиональном развитии школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов. Это заявление президент сделал во время заседания попечительского совета МГУ.

Он отметил, что работа вуза должна соответствовать национальным целям, включая технологическое лидерство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.