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24 января, 18:15

Общество

Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

Путин заявил, что МГУ должен участвовать в профессиональном развитии учителей

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Владимир Путин заявил, что Московский государственный университет должен активно участвовать в профессиональном развитии школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов. Это заявление президент сделал во время заседания попечительского совета МГУ.

Он отметил, что работа вуза должна соответствовать национальным целям, включая технологическое лидерство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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