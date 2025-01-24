Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

Президент России Владимир Путин вручил орден "За доблестный труд" коллективу Московского государственного университета. Награду получил ректор вуза Виктор Садовничий.

Глава государства отметил системообразующую роль МГУ в образовании и подчеркнул, что университет задает вектор развития для других вузов. На базе МГУ работают передовые научно-исследовательские центры и школы, а обучаются здесь более 50 тысяч студентов.

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