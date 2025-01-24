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24 января, 16:15

Общество

Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

Владимир Путин наградил МГУ орденом "За доблестный труд"

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Президент России Владимир Путин вручил орден "За доблестный труд" коллективу Московского государственного университета. Награду получил ректор вуза Виктор Садовничий.

Глава государства отметил системообразующую роль МГУ в образовании и подчеркнул, что университет задает вектор развития для других вузов. На базе МГУ работают передовые научно-исследовательские центры и школы, а обучаются здесь более 50 тысяч студентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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