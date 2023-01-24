Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах РФ. Глава государства подчеркнул, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи.

Парк российских авиакомпаний составляет 1 164 самолета, он полностью удовлетворяет спрос. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Турпоток по России за 2022 год вырос до 62 миллионов человек. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.