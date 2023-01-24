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16:45

Общество

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Новости часа: Путин поручил ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах РФ

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Новости часа: Россия заинтересована в создании условий для возвращения ценных специалистов

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Новости часа: Путин обсудит с кабмином развитие внутреннего туризма 24 января

Песков объяснил, почему указ Путина о частичной мобилизации продолжает действовать

Путин учредил День метростроителя в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин потребовал ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах РФ. Глава государства подчеркнул, что власти подготовили необходимые средства для решения этой задачи.

Парк российских авиакомпаний составляет 1 164 самолета, он полностью удовлетворяет спрос. Об этом заявил глава Минтранса Виталий Савельев.

Турпоток по России за 2022 год вырос до 62 миллионов человек. Об этом рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

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