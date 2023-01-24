16:30Политика
Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений. По его словам, наиболее востребованные модели поставляются в российскую армию с начала 2023 года.
Также Дмитрий Медведев говорил о поставках техники на заседании Военно-промышленной комиссии по контролю за производством оружия и военной техники. По данным зампреда Совбеза, предприятия наращивают поставки разведывательных и ударных беспилотников.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.