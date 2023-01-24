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Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия обладает достаточным количеством вооружений. По его словам, наиболее востребованные модели поставляются в российскую армию с начала 2023 года.

Также Дмитрий Медведев говорил о поставках техники на заседании Военно-промышленной комиссии по контролю за производством оружия и военной техники. По данным зампреда Совбеза, предприятия наращивают поставки разведывательных и ударных беспилотников.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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