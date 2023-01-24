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Общество

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Путин провел совещание с членами правительства 24 января

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

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Владимир Путин провел совещание с членами правительства 24 января. В ходе рабочей встречи он поручил обеспечить в РФ товарные запасы наиболее востребованных лекарств.

Глава государства отметил, что проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Также президент РФ прокомментировал, что импорт в РФ не запрещен. Он добавил, что работа с иностранными производителями лекарств идет в обычном режиме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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