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Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Об этом заявил Владимир Путин.

Россия жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, решившей понизить дипотношения. Об этом сообщили в МИД РФ.

Двое пострадали после сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в Курской области. О пострадавших рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

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