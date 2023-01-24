Новости часа: Путин заявил о дефиците некоторых лекарств в аптеках РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в аптеках и росте цен на них. Об этом заявил Владимир Путин.

Россия жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, решившей понизить дипотношения. Об этом сообщили в МИД РФ.

Двое пострадали после сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ в Курской области. О пострадавших рассказал губернатор региона Роман Старовойт.