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13:45

Политика

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

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Поставки танков Leopard не сулят ничего хорошего и неминуемо отразятся на будущих отношениях России и Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал уверенность в том, что страны Запада скоро договорятся по поставкам танков на Украину. Он отметил, что те государства, у которых есть "Леопарды", могут готовить их к передаче.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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