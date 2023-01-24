Поставки ФРГ танков Киеву усугубят проблемы в отношениях Москвы и Берлина – Песков

Поставки танков Leopard не сулят ничего хорошего и неминуемо отразятся на будущих отношениях России и Германии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал уверенность в том, что страны Запада скоро договорятся по поставкам танков на Украину. Он отметил, что те государства, у которых есть "Леопарды", могут готовить их к передаче.

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