В Кремле прокомментировали переговоры по Украине между представителями России и США

Кремль прокомментировал недавние переговоры в Майами по урегулированию украинского вопроса. Встреча с участием спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, предпринимателя Джареда Кушнера и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа прошла в рабочем формате.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на данном этапе для Москвы было важно получить от американской стороны информацию о результатах наработок, сделанных совместно с европейцами и украинцами. Далее уже станет понятно, насколько эти наработки соответствуют духу Анкориджа, отметил Песков.

