Владимир Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области. Проект реализовали по поручению главы государства. Туда в режиме реального времени поступает информация по социально-экономической ситуации и безопасности в регионе.

В центре налажен полный цикл анализа данных, поэтому сотрудники могут быстро реагировать на любые инциденты и круглосуточно отвечать на запросы жителей по поводу отопления, уборки снега, дорожного хозяйства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

