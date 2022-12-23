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23 декабря, 23:15

Политика

Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области

Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области

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Владимир Путин осмотрел ситуационный центр губернатора Тульской области. Проект реализовали по поручению главы государства. Туда в режиме реального времени поступает информация по социально-экономической ситуации и безопасности в регионе.

В центре налажен полный цикл анализа данных, поэтому сотрудники могут быстро реагировать на любые инциденты и круглосуточно отвечать на запросы жителей по поводу отопления, уборки снега, дорожного хозяйства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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