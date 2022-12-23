Владимир Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал", который занимается производством передовых вооружений.

Кроме того, в Туле Путин провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. В центре внимания – вопросы обеспечения Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, военной техникой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.