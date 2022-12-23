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23 декабря, 19:15

Политика

Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал"

Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал"

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Владимир Путин начал рабочую поездку в Тулу с посещения машиностроительного завода "Щегловский вал", который занимается производством передовых вооружений.

Кроме того, в Туле Путин провел совещание с руководителями организаций оборонно-промышленного комплекса. В центре внимания – вопросы обеспечения Вооруженных сил России, задействованных в спецоперации, военной техникой. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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