Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Воздушная тревога объявлена на большей части Украины. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже. Как сообщили в СМИ, подозреваемый задержан.