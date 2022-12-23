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Общество

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Новости часа: правительство РФ выделит почти 1,5 трлн рублей на пенсии и надбавки

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Песков заявил о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Молодежь попала под шквал информационных атак – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство направит почти 1,5 триллиона рублей Пенсионному фонду РФ на пенсии и надбавки в 2022 и 2023 году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Воздушная тревога объявлена на большей части Украины. Об этом сообщили в "РИА Новости".

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в Париже. Как сообщили в СМИ, подозреваемый задержан.

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