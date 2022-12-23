13:30Политика
Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В демилитаризации Украины есть существенные продвижения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В Мелитополе перед входом в парк Горького взорвался автомобиль. Об этом сообщили в ТАСС.
Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития содействовать в согласовании альтернативных маршрутов полетов в Египет.