Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В демилитаризации Украины есть существенные продвижения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Мелитополе перед входом в парк Горького взорвался автомобиль. Об этом сообщили в ТАСС.

Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития содействовать в согласовании альтернативных маршрутов полетов в Египет.