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13:30

Политика

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Новости часа: В Кремле заявили о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Песков заявил о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Молодежь попала под шквал информационных атак – Путин

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В демилитаризации Украины есть существенные продвижения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Мелитополе перед входом в парк Горького взорвался автомобиль. Об этом сообщили в ТАСС.

Российский союз туриндустрии попросил Минэкономразвития содействовать в согласовании альтернативных маршрутов полетов в Египет.

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