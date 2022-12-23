Песков заявил о значительном продвижении на пути демилитаризации Украины

В достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины – есть существенные продвижения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов по следам пресс-конференции главы государства.

Ранее Владимир Путин отметил, что украинский военно-промышленный комплекс если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.