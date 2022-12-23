02:00Политика
Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть
Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по молодежной политике 22 декабря. По словам главы государства, приоритет 2023 года – развитие инфраструктуры страны, а также скорейшее завершение спецоперации является предпочтительным.
Также президент сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка на нефть из РФ в начале следующей недели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.