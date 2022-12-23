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Политика

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин рассказал, когда подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Путин выступит с посланием Федеральному собранию в 2023 году

Путин сообщил, что огласит послание Федеральному собранию в начале следующего года

Путин назвал тех, кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"

Путин огласит послание Федеральному собранию в начале 2023 года

Путин принял участие в благотворительной акции "Елка желаний"

Новости часа: Путин призвал студентов проходить практику в благотворительных организациях

Молодежь попала под шквал информационных атак – Путин

Новости часа: Путин позволил выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

Путин провел заседание Госсовета по вопросам молодежной политики

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов после заседания Госсовета по молодежной политике 22 декабря. По словам главы государства, приоритет 2023 года – развитие инфраструктуры страны, а также скорейшее завершение спецоперации является предпочтительным.

Также президент сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах в связи с введением ценового потолка на нефть из РФ в начале следующей недели. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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