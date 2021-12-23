Путин прокомментировал право людей на свободу творчества

Президент России прокомментировал право людей на свободу творчества в ходе ежегодной большой пресс-конференции.

Владимир Путин отметил, что размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка" не является свободой творчества.

"Конечно мы должны обеспечить свободу творчества и свободу вообще. Потому что без свободы нет движение вперед. (Иначе. – Прим. ред.) нас ждет печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Но нужно понимать, что свобода она вступает в определенные противоречия с целями, когда сталкивается со свободами другого человека", – заявил президент.

Путин упомянул инцидент во Франции, когда террористы расстреляли сотрудников французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Он подчеркнул, что оскорбление пророка Мухаммеда – нарушение свободы вероисповедания и нарушения чувств людей, которые исповедуют ислам.

"Свобода должна быть внутри, и должна проистекать от уважения ко всем которым касаются такие или иные действия", – подчеркнул президент.