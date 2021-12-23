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Москва 24

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Политика

15:40

Путин прокомментировал бойкот США Олимпиады в Пекине

власть политика спорт видео

Решение Соединенных Штатов о бойкоте Олимпийских игр в Пекине – неприемлемое и ошибочное, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал, что блокада Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве была большой ошибкой в том числе со стороны США. Они продолжают наступать на те же грабли. Чем это вызвано? Попытками сдержать развитие КНР. Никаких других мотивов нет и быть не может", – сказал президент.

Путин отметил, что спорт и искусство должны объединять людей, а не создавать проблемы между народами и государствами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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