Путин рассказал, почему не берет Мишустина в тайгу

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" рассказал, почему не берет Михаила Мишустина в тайгу.

"Если мы и Мишустина возьмем с собой, то будет как в старом еврейском анекдоте: а кто в лавке-то останется?" – пошутил президент.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.