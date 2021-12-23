Путин рассказал о поддержке материнства в России

В России в ближайшее время нужно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, – от рождения и до окончания школы, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".
"Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе полутора лет", – сказал президент.
Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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