Путин рассказал о поддержке материнства в России

В России в ближайшее время нужно выстроить всю цепочку, связанную с поддержкой материнства и детства, – от рождения и до окончания школы, заявил Владимир Путин на большой пресс-конференции в "Манеже".

"Мы на каждом шаге примем соответствующие меры поддержки. Они и сейчас есть, но есть определенные разрывы, касающиеся возраста ребенка. Мы закроем эти разрывы в перспективе полутора лет", – сказал президент.

Пресс-конференции Путин проводит с 2001 года, перерыв был сделан только на период его работы в должности премьер-министра с 2008 по 2012 год. В 2020 году президент общался с журналистами 4 часа 29 минут. Рекорд в 4 часа 40 минут был установлен в 2008 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.