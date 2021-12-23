Путин прокомментировал раскрытие убийств Политковской и Немцова

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в "Манеже" заявил, что сделал все для раскрытия убийств журналистки Анны Политковской и Бориса Немцова.

"И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. И как вам известно, за совершенное преступление, люди сидят в тюрьме", – сказал президент.

Глава государства отметил, что существует мнение, будто заказчики убийств спрятались, однако органам дознания это неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.