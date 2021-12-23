Россия не захватывала газовый рынок в Европе – Путин

Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что Россия не захватывала рынок газа в Европе. Президент считает, что Запад пытается поставить все с ног на голову.

Глава государства отметил, что "Газпром" увеличил поставки в дальнее зарубежье и Европу, рост составил порядка 20%.

"По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли", – сказал Путин.

Президент также отметил, что на цены повлияли неблагоприятная погода, длинная весна и другие факторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.