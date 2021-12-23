Путин заявил, что НАТО нагло обманула Россию

Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос британской журналистки о "возможности нападения" на Украину.
"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. Мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо. США стоят с ракетами на пороге нашего дома. Разве это избыточное требование – не ставить ударных систем у нашего дома? Как американцы бы отнеслись, если бы взяли на границе с Канадой или Мексикой и поставили наши ракеты?" – ответил российский лидер.
По словам президента, Россия никому не угрожает, и гарантии должен дать Запад.
"Ни одного дюйма на Восток – сказали нам в девяностые. Ну и чего? Надули. Пять волн расширения НАТО. В Румынии и Польше появляются ракетные системы. Мы, что ли, пришли? К нам пришли", – подчеркнул президент.
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